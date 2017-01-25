Правительство Британии внесет в парламент законопроект о Brexit в четверг

Правительство Великобритании внесет в парламент законопроект о запуске процедуры Brexit в четверг, сообщила британским журналистам в среду представитель канцелярии премьера.

"Законопроект будет внесен в четверг", — сказала она.

В минувший вторник Верховный суд постановил, что правительство не может задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора до одобрения парламентом страны соответствующего законопроекта. Кабмин, планирующий запустить процесс Brexit в конце марта, заявил, что внесет законопроект в парламент "в ближайшие дни".