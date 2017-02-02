Правительство Великобритании опубликовало план выхода из ЕС

Правительство Великобритании опубликовало "белую книгу", отражающую план выхода из ЕС, заявил, выступая в парламенте британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Британский парламент начнет обсуждение законопроекта о запуске Brexit

"Белая книга" — официальный документ с изложением планов на переговоры с ЕС по Brexit. Основные принципы, которыми намерено руководствоваться правительство в ходе переговоров с ЕС, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй изложила 17 января, выступая с большой речью, посвященной Brexit.