Последнее обновление: 02.02.2017 18:16

Правительство Великобритании опубликовало план выхода из ЕС

Правительство Великобритании опубликовало "белую книгу", отражающую план выхода из ЕС, заявил, выступая в парламенте британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Британский парламент начнет обсуждение законопроекта о запуске Brexit

"Белая книга" — официальный документ с изложением планов на переговоры с ЕС по Brexit. Основные принципы, которыми намерено руководствоваться правительство в ходе переговоров с ЕС, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй изложила 17 января, выступая с большой речью, посвященной Brexit.

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