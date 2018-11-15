Британское правительство одобрило план "Брекзита"

Британский кабинет министров одобрил проект договора о выходе Великобритании из ЕС, накануне согласованный представителями Лондона и Брюсселя. Об этом вечером в среду, 14 ноября, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй после многочасового заседания правительства, посвященного этому вопросу.

"Кабинет совместно решил, что правительство должно поддержать соглашение о выходе", - сказала она журналистам.

В то же время ряд британских СМИ во время заседания кабинета министров сообщили, что в Консервативной партии рассматривают возможность вынесения в парламенте вопроса о недоверии Терезе Мэй. "Высокопоставленный представитель консерваторов сообщил мне, что недовольство среди сторонников "Брекзита" так велико, что уже в четверг оно может вылиться в голосование о недоверии", - сообщила в Twitter вечером в среду журналистка BBC Лора Кюнсберг.

Для этого необходимо собрать подписи 48 депутатов парламента от Консервативной партии.

С британской точки зрения речь идет не только договоре по "Брекзиту", но и о судьбе правительства Терезы Мэй. Больше всего недовольства у британских сторонников выхода из ЕС вызывает пассаж о том, каким образом планируется избежать контроля на границе члена ЕС Ирландии с британской Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы после "Брекзита" для граждан, а также товаров и услуг, но пока не выработали соответствующего решения.

В британском парламенте растет число противников договора из разных партий, поэтому правительству Терезы Мэй будет нелегко добиться его одобрения.Так, противники "Брекзита" надеются, что поражение Мэй в парламенте может привести ко второму референдуму, и, в конечном итоге, Великобритания останется в Евросоюзе.

Европейская комиссия вечером в среду, 14 ноября, опубликовала в интернете проект соглашения по "Брекзиту", которое насчитывает 585 страниц.

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС подходят к завершению, после того, как британское правительство одобрило проект договора о "Брекзите", заявил вечером в среду, 14 ноября, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Достигнут прогресс, позволяющий закончить переговоры об организованном выходе Великобритании из ЕС и перейти к следующему этапу процесса, написал Юнкер в письме Евросовету, опубликованному им в Twitter.

Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье назвал одобрение британским правительством проекта соглашения "важным этапом". Это соглашение является "решающим шагом на пути к завершению переговоров", заявил он вечером в среду в Брюсселе.

В свою очередь Европарламент приветствовал прогресс на переговорах по "Брекзиту". Соглашение является основой доверительных и прочных отношений между ЕС и Великобританией в будущем, говорится в заявлении.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.