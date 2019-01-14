Мэй предупредила о последствиях провала Brexit в преддверии голосования в парламенте

Британский премьер Тереза Мэй в воскресенье предупредила законодателей, что провал Brexit будет иметь катастрофические последствия для демократии, попытавшись заручиться поддержкой в преддверии голосования парламентариев, которые, скорее всего, отклонят ее сделку с Брюсселем.

Мэй, которая в декабре отложила голосование о сделке, признав, что потерпит поражение, призвала законодателей не предавать тех, кто поддержал выход Британии из Евросоюза на референдуме в июне 2016 года.

“Это будет катастрофическим и непростительным злоупотреблением доверием к нашей демократии”, - говорится в написанной Мэй статье, опубликованной в газете Sunday Express.

“Так что мое напутствие парламенту в эти выходные простое: пора забыть об играх и сделать то, что будет правильным для нашей страны”.

Согласованная Мэй сделка об условиях Brexit подверглась критике со стороны как противников, так и сторонников выхода Британии из ЕС, и парламент во вторник, как ожидается, с большим перевесом проголосует против соглашения.

Телеканал Sky News сообщил в понедельник, что Мэй в 18.30 МСК выступит в парламенте, сфокусировавшись на новых заверениях со стороны ЕС, касающихся наиболее спорного пункта сделки о Brexit - проблемы границы с Ирландией.