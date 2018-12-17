В РФ во второй половине 2019 года появятся криптокабины для оформления загранпаспорта

Криптокабины для оформления загранпаспорта могут появиться в МФЦ (многофункциональный центр) во второй половине 2019 года, сообщил первый заместитель министра внутренних дел, сообщил генерал-полковник полиции Александр Горовой в интервью газете "Известия".

"Мы ожидаем, что в самое ближайшее время предприятия поставят специальные криптокабины, чтобы в МФЦ могли выдавать биометрические заграничные паспорта со сроком действия 10 лет", - сказал А.Горовой.

Он отметил, что появление криптокабин может произойти во второй половине 2019 года. "Криптокабины появятся по всей стране", - уточнил А.Горовой.