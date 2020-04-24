В России перенесли дату окончания Второй мировой войны

Президент РФ Путин утвердил датой окончания Второй мировой войны 3 сентября. Соответствующий закон, подписанный президентом, опубликован на портале правовой информации. До этого датой окончания Второй мировой войны было 2 сентября.

Закон о переносе памятной даты одобрила Госдума в середине апреля. Авторы законопроекта упоминали указ президиума Верховного Совета СССР, в котором 3 сентября объявлялось праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества. Также в пояснительной записке к законопроекту авторы указывали на то, что в Китае день победы в войне с Японией также отмечается 3 сентября.

Против переноса даты выступил Совет по правам человека при президенте (СПЧ). В СПЧ отметили, что 3 сентября — день памяти жертв теракта в Беслане в 2004 году, поэтому родственники и близкие погибших во время захвата школы не поймут перенос дня окончания Второй мировой войны на эту дату. «По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их», — сказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

Такую же позицию занял и комитет «Матери Беслана». От имени комитета на портале Сhange.org была опубликована петиция против переноса даты. По состоянию на 24 апреля петицию подписали больше 2 тыс. человек, передает РБК.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года в школе № 1 во время торжественной линейки. Террористы удерживали заложников в течение двух с половиной дней, до 3 сентября. В результате погибли 333 человека, из них 186 — дети.