Власти России приняли решение о переносе парада на 24 июня

Российские власти приняли решение о переносе парада Победы с 9 мая на, вероятнее всего, 24 июня. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Перенести парад могут на 24 июня, "день, в который в 1945-м году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова", либо на 3 сентября - в день окончания Второй мировой войны, сообщил в среду "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

О переносе парада президент Путин может объявить уже в четверг, 16 апреля, открывая заседание Совбеза РФ.

В среду, 15 апреля, российские ветеранские организации направили Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату. "К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно", - цитировало ТАСС текст обращения.