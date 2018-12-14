Мэй не смогла договориться в Брюсселе о смягчении формулировок по Brexit

Британскому премьеру Терезе Мэй не удалось договориться с европейскими лидерами о смягчении позиции ЕС в отношении "страховочного решения" по статусу границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Премьер-министр проинформировала на саммите ЕС руководителей стран Евросоюза о трудностях с ратификацией соглашения по Brexit и попросила "дополнительных гарантий", чтобы разблокировать этот процесс в Палате общин.

В частности, Т.Мэй предложила участникам саммита формально установить предельный годовой период, в течение которого будет действовать backstop, то есть срок, когда Северная Ирландия автоматически будет оставаться в таможенном союзе и сохранять открытую границу с ЕС, даже если Великобритании не удастся договориться с Брюсселем о беспошлинной торговле, сообщает Financial Times.

Именно вопрос о "страховке" является одним из основных препятствий для одобрения соглашения об условиях выхода Британии из ЕС британским парламентом, который едва не отправил на этой неделе Мэй в отставку.

Однако страны ЕС пока не готовы на уровне соглашения подтвердить готовность смягчить ранее согласованные позиции.

"Европейский союз напоминает о своих заключениях от 25 ноября 2018 года, в которых он утвердил соглашение о Brexit и одобрил политическую декларацию. Союз придерживается этого соглашения и намерен приступить к его ратификации. Он не будет проводить повторные переговоры", - сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции после первого дня заседаний Европейского совета в Брюсселе.

Д.Туск отметил, что предложение о backstop - "страховочном решении" по статусу границы между Ирландией и Северной Ирландией - призвано служить гарантией против физической границы на острове Ирландия и обеспечить целостность внутреннего рынка. При этом ЕС решительно настроен на проведение последующих переговоров с целью найти другие решения до 31 декабря 2020 года, и тогда backstop не будет активирован, заявил он.

По его словам, если решение backstop все же придется активировать, оно будет применяться временно, пока не его не заменит будущее соглашение, позволяющее избежать физической границы.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Лондон прояснить, каких все-таки отношений он хочет с Евросоюзом после переходного периода Brexit, то есть после 2020 года. Он выразил готовность начать переговоры о будущих отношениях ЕС и Великобритании немедленно после ратификации соглашения о переходном периоде британским парламентом и Европарламентом.

"Нам бы хотелось, чтобы через несколько недель наши британские друзья известили нас о том, чего они ожидают. Потому что мы порой вступаем в туманные, неясные дебаты, и я хотел бы по этому вопросу внятного прояснения", - сказал Ж.-К.Юнкер в четверг вечером на пресс-конференции.

При этом он исключил возможность повторных переговоров по нынешнему соглашению о переходном периоде. "Не будет других юридических обязательств, которые могли бы быть навязаны Европейскому союзу", - сказал председатель Еврокомиссии.

Он заметил, что недоверие части членов Палаты общин к Европейскому союзу является не лучшей основой для будущих переговоров.

Соглашение по Brexit не подлежит модификации, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции после выступления перед главами государств и правительств стран ЕС на совете.

"Мы убеждены, что невозможно вновь открыть (переговорное) досье. Нужно поговорить с госпожой (Терезой) Мэй, выслушать ее, но в любом случае мы не можем изменить текст соглашения", - сказал он.

"Backstop (страховочное решение для ирландской границы на переходный период Brexit) является гарантией, что не будет границы между двумя Ирландиями. И это пункт, от которого мы никогда не откажемся", - отметил глава ЕП.

"Можно дать (. . .) интерпретацию политической декларации, но что касается соглашения о выходе, в нем нельзя изменить ни запятой", - подчеркнул А.Таяни.

"То есть надо быть полностью готовыми к дискуссии, обменяться мнениями. Но без других уступок и других модификаций, что касается юридического содержания. Это уже было одобрено Европейским советом и британским правительством", - заявил председатель Европейского парламента.