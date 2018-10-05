Переговорщики ЕС ждут скорого заключения сделки с Лондоном о выходе из блока - источники

Главный переговорщик Евросоюза по вопросу Brexit Мишель Барнье сказал дипломатам в Брюсселе в четверг, что сделка о разводе с Британией “очень близка”, сообщили два источника, присутствовавших на встрече.

В четверг ЕС сигнализировал, что анализирует новые предложения, выдвигаемые в Британии относительно того, как избежать масштабного контроля на границе страны с Ирландией после Brexit. Решение этого вопроса может стать прорывом в беспрецедентных переговорах.

Фунт стерлингов после сообщений о возможном заключении сделки достиг пика десяти недель в 88,91 пенса к евро. Британская валюта также достигла пятидневного максимума к доллару на уровне $1,3053.

Стороны пытаются успеть заключить соглашение о выходе Британии из ЕС и отношениях после Brexit к двум саммитам лидеров блока, которые пройдут 17-18 октября и 17-18 ноября.

Член команды Барнье сказал дипломатам ЕС в четверг, что переговорщики со стороны блока в целом открыты для предложения Британии относительно вопроса с ирландской границей, однако пока Лондон не представил его в письменном виде.