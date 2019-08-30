Британские власти намерены ускорить переговоры по Brexit-соглашению

Британское правительство и переговорщики намерены ускорить процесс переговоров по соглашению о выходе страны из Европейского Союза.

Британские переговорщики отныне будут дважды в неделю встречаться с коллегами из ЕС для подготовки ключевого саммита, посвященного Brexit, который пройдет 17-18 октября.

Такой шаг британское правительство сделало после волны возмущения со стороны противников «жесткого» Brexit, вызванной решением премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента в следующем месяце, чтобы парламентарии не помешали осуществить выход страны из ЕС до 31 октября.

В то же время в ЕС заявили, что ждут от Лондона «конкретных предложений» по соглашению.

Как известно, британский парламент трижды подряд отклонил соглашение о Brexit, разработанное предыдущим главой британского правительства Терезой Мэй и согласованное с Брюсселем.