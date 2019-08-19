Последнее обновление: 19.08.2019 10:45

Премьер Британии проведет переговоры по Brexit с Меркель и Макроном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в начале недели проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщили европейские СМИ.

Так, Меркель подтвердила в воскресенье, что примет Джонсона в Германии в среду вечером.

"Мы всегда рады всем визитам. Нужен диалог, нужно искать хорошие решения", - заявила она, добавив при этом, что ее страна готова и к варианту с "жестким" Brexit - к выходу Великобритании из ЕС без двустороннего соглашения. "В любом случае я буду прикладывать усилия, чтобы найти решения, причем до последнего дня переговоров", - пообещала Меркель.

В свою очередь британские СМИ сообщили, что во вторник Джонсон в Париже проведет переговоры с Макроном.

Глава британского правительства добивается новых переговоров по условиям Brexit, однако в ЕС предупреждают, что не собираются идти на это и считают оптимальными договоренности, которые были достигнуты ранее. Эти договоренности согласовало с Брюсселем прежнее британское правительство. Однако парламент Великобритании отказался их ратифицировать.

Джонсон обещает, что выведет свою страну из ЕС до конца октября, вне зависимости от того, будет ли достигнуто новое соглашение с Брюсселем.

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