Последнее обновление: 01.11.2017 13:15

Следующий раунд переговоров по Brexit пройдет 9-10 ноября

Следующий раунд переговоров о выходе Великобритании из Европейского Союза пройдет 9-10 ноября в Брюсселе. Об этом сообщили в Еврокомиссии.

Это будет уже шестой раунд переговоров.

На предыдущих этапах переговорного процесса по Brexit не было достигнуто желаемого прогресса, что подчеркивалось в заявлении глав государств и правительств Евросоюза.

Среди наиболее проблемных вопросов в процессе Brexit - обеспечение прав граждан и финансовые обязательства Лондона перед бюджетом ЕС.

Следующие раунды переговоров о выходе Британии должны быть посвящены будущим торговым отношениям между сторонами.

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