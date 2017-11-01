Следующий раунд переговоров по Brexit пройдет 9-10 ноября

Следующий раунд переговоров о выходе Великобритании из Европейского Союза пройдет 9-10 ноября в Брюсселе. Об этом сообщили в Еврокомиссии.

Это будет уже шестой раунд переговоров.

На предыдущих этапах переговорного процесса по Brexit не было достигнуто желаемого прогресса, что подчеркивалось в заявлении глав государств и правительств Евросоюза.

Среди наиболее проблемных вопросов в процессе Brexit - обеспечение прав граждан и финансовые обязательства Лондона перед бюджетом ЕС.

Следующие раунды переговоров о выходе Британии должны быть посвящены будущим торговым отношениям между сторонами.