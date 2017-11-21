Последнее обновление: 21.11.2017 17:50

Сделка Британии с ЕС вероятна, но власти готовы к провалу переговоров - министр

Британский министр Дэвид Дэвис, ответственный за выход страны из ЕС, сказал во вторник, что наиболее вероятный исход переговоров с блоком - заключение соглашения, но добавил, что власти Великобритании готовы к тому, что этого может не произойти.

“Сделка с Европейским союзом, несомненно, является не только наиболее вероятным итогом переговоров, но и самым лучшим итогом для Великобритании”, - сказал Дэвис в ходе выступления в Лондоне.

“Я не думаю, что отсутствие соглашения будет в интересах какой-либо из сторон. Однако, как у ответственного правительства, у нас есть план на случай любого исхода”.

Обе стороны ранее выражали разочарование в связи с отсутствием прогресса в переговорах, однако Дэвис сказал, что прогресс реален и ощутим.

Великобритания хочет обсудить будущее торговых отношений с ЕС, о котором Брюссель будет готов говорить только после того, как Лондон выплатит имеющиеся у него, по мнению блока, долги.

Дэвис сказал, что, хотя он “однозначно” хочет добиться соглашения, Великобритания готова к провалу переговоров.

“За последний год все министерства прорабатывали целый спектр сценариев”, - сказал он.

“Эти планы тщательно продуманы и дают возможность гибкого ответа на достигнутое в результате переговоров соглашение, а также готовят нас к вероятности выхода (Великобритании из Евросоюза) без соглашения”.

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