В ЕС опровергают договоренности с Лондоном

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье опроверг появившиеся в СМИ сообщения о достигнутой якобы договоренности между Брюсселем и Лондоном относительно условий предстоящего "развода". Об этом он заявил в Берлине, где принял участие в конференции по вопросам европейской безопасности и обороны в среду.

"Мы все еще очень напряженно работаем над этим", - сказал Барнье.

По словам главного переговорщика, он надеется, что в "ближайшие несколько дней" удастся утрясти спорные вопросы и договориться "с учетом всех аспектов" и напомнил, что вскоре должно состояться заседание Европейского совета. Если это получится, то в 2018 году возможно будет создать «рамки для будущего партнерства». Пока же прогресса по-прежнему ожидают все по тем же 3 основным пунктам: финансовые выплаты, европейские граждане в Британии и граница с Ирландией.

Представитель Брюсселя твердо заверил при этом, что "27 стран точно не будут платить за то, что планировали 28".

Барнье также повторил, что не хочет быть агрессивным и постарается заключить соглашение "с Великобританией, а не против нее".

Ранее британские СМИ распространили сообщение о том, что якобы достигнута договоренность о сумме выплат Лондоном в размере от 45 до 55 тыс. евро.