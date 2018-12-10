Преемница Меркель не намерена входить в правительство Германии

Новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не намерена входить в состав правительства, возглавляемого Ангелой Меркель. Мнение Крамп-Карренбауэр цитирует в понедельник, 10 декабря, газета Saarbrücker Zeitung, представляющую федеральную землю Саар, где ранее нынешняя глава ХДС возглавляла правительство.

"Я баллотировалась на пост лидера партии, поскольку хотела отстаивать независимые позиции ХДС. Для этого мне не нужно входить в кабинет министров", - заявила Крамп-Карренбауэр.

Она отметила, что за формирование правительства отвечает канцлер Меркель, а сам состав правительства "укомплектован".

Ранее глава ХДС в федеральной земле Тюрингии Майк Моринг высказался за то, чтобы Крамп-Карренбауэр заняла одну из министерских должностей.

"Речь о том, чтобы оказывать влияние на те вещи, которые будут решаться, и решаться они будут в правительстве", - заявил Моринг в воскресенье.

Крамп-Карренбауэр подтвердила, что намерена обсудить возможное сотрудничество с двумя своими главными соперниками на недавних выборах председателя ХДС - Фридрихом Мерцем и Йенсом Шпаном.

Новая руководительница партии, входящей в правящую коалицию, сообщила, что уже договорилась о встрече с Мерцем.

7 декабря 2018 года лидером партии Христианско-демократический союз Германии стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.