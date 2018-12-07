Немецкие консерваторы выбирают преемника Меркель

В пятницу, 7 декабря, в Гамбурге начался съезд Христианско-демократического Союза (ХДС) - ведущей партии немецкой правительственной коалиции. Делегатам предстоит среди прочего избрать нового председателя партии. Канцлер Ангела Меркель, возглавлявшая ХДС более 18 лет, более не баллотируется на этот пост.

Фаворитами на должность председателя ХДС считаются генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Каррнбауэр, бывший председатель парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан.

Численный состав съезда - 1001 делегат. Для избрания на пост председателя партии кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов. Если в первом туре ни один из них его не получит, то во второй тур выйдут кандидаты, занявшие первое и второе места.

Чтобы обеспечить полную конфиденциальность голосования, в этот раз всем делегатам раздали специальные картонные наборы, которые при раскрытии превращаются в индивидуальную избирательную кабинку, защищённую от посторонних глаз.

Избранный председателем партии, скорее всего, станет и кандидатом христианских демократов на пост канцлера. По крайней мере, в прошлом все лидеры ХДС претендовали и на должность главы правительства.

Среди гостей съезда, кроме представителей немецких церквей, предпринимательских и общественных организаций, также послы 37 стран, в том числе, из девяти республик бывшего СССР, но не из России. Зато, как это бывало и в прошлом, на съезд ХДС снова приехал киевский мэр Виталий Кличко.

После избрания президиума и решения прочих организационных вопросов на съезде с отчетным докладом в последний раз выступит Ангела Меркель. Затем предусмотрено время на внесение проектов резолюций и выдвижения дополнительных кандидатов на пост председателя ХДС. Это может занять до двух часов. Процедура выборов преемника Меркель значится только 16-м пунктом повестки в первый день работы съезда. Наблюдатели считают, что окончательные итоги голосования и имя нового председателя ХДС станут известны только после 15 часов по немецкому времени.