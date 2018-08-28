Мюнхенская конференция по безопасности учредила Премию имени Джона Маккейна

Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора Джона Маккейна, скончавшегося 25 августа.

"Конференция приняла решение создать ежегодную Премию имени Джона Маккейна, чтобы отдать дань памяти нашего близкого друга, партнера и давнего соратника", - заявил в понедельник пресс-секретарь организации Йоханнес Шмид.

Впервые премия будет присуждена 15 февраля 2019 года в сотрудничестве с Институтом управления имени Джона Маккейна, Университетом бундесвера, Высшей школой политики Мюнхенского технического университета, а также Институтом политических исследований имени брата и сестры Шоллей Мюнхенского университета (LMU).

Претендентами на получение награды станут авторы дипломных работ и диссертаций, посвященных темам, которые были "особенно близки сердцу Джона Маккейна", указывается далее в заявлении. Среди таких тем - проблемы трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооруженными силами и моральной ответственности Запада.

Никто другой не защищал трансатлантическое сотрудничество столь энергично, как Джон Маккейн, заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

"Джон останется в истории как настоящий герой и истинный союзник Европы", - подчеркнул он.

По словам немецкого дипломата, Маккейна был "самым большим сторонником Мюнхенской конференции по безопасности по ту сторону Атлантики".

Ишингер также напомнил, что впервые Маккейн приехал в Мюнхен ровно 40 лет назад в составе делегации Конгресса США. Последние 20 лет он возглавлял американскую делегацию и вносил существенный вклад в сохранение трансатлантического ядра конференции, указал далее Ишингер.

Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с раком мозга. Сенатор от Аризоны был активным критиком президентства Дональда Трампа, называл "трагической ошибкой" его встречу с Путиным, который, по его словам, является "врагом Америки".