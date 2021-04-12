Немецкие ультраправые на выборах в Бундестаг будут продвигать выход из Евросоюза

Немецкая правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" на партийном съезде в воскресенье приняла программу, с которой пойдет на выборы в Бундестаг, которые должны состояться в сентябре этого года.

Делегаты значительно обострили некоторые формулировки программы по сравнению с проектом, внесенным руководством партии, сообщает Deutsche Welle.

В частности, подавляющее большинство делегатов высказалась за выход Германии из Евросоюза. "Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и основание нового европейского экономического сообщества и сообщества по интересам", - говорится в программе.

Еще одно радикальное требование партии, которое протолкнуло радикальное крыло политсилы, - запрет на воссоединение семей беженцев.

Среди других пунктов - возвращение контроля и "физических барьеров" на границах Германии, а также уже известные требования партии - общенациональные референдумы, отказ от евро, запрет минаретов и поддержка традиционных семей.

В принятой резолюции относительно политики противодействия распространению коронавирусной инфекции правопопулисты требуют завершения локдауна и закидают немецкому правительству насаждение "политики страха". Партия также отвергает "косвенное" принуждение к вакцинации и тестированию на коронавирус, и высказалась против обязательного ношения защитных масок.

На предыдущих выборах в Бундестаг в 2017 году "Альтернатива для Германии" набрала 12,6% голосов. Это - третий результат после консерваторов и социал-демократов. Партия известна также своими тесными связями с Россией.