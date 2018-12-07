Меркель покинула пост главы своей партии, готовящейся выбрать нового лидера

Ангела Меркель в пятницу ушла с поста лидера Христианско-демократического союза (ХДС), произнеся эмоциональную речь перед членами партии, готовящейся выбрать ее преемника, который с большой вероятностью может стать следующим канцлером Германии.

Главные претенденты на пост главы партии - Аннегрет Крамп-Карренбауэр, протеже Меркель, которая, как считается, будет продолжать ее политику, и Фридрих Мерц, противник канцлера, считающий, что крупнейшая в Европе экономика должна делать больше для Европейского союза.

Меркель сказала в октябре, что уйдет с поста главы партии, но останется канцлером.

На съезде партии в Гамбурге 64-летняя Меркель выразила признательность за возможность возглавлять ХДС в течение 18 лет - 13 из них в роли канцлера.

“Для меня это было огромным удовольствием и честью”, - сказала Меркель.

Говоря о многочисленных вызовах, с которыми столкнулась Германия, - от стремительно меняющихся технологий до изменения климата и глобального уклона в сторону защиты национальных интересов - Меркель сказала: “В такие времена, как сейчас, мы будем защищать наши либеральные взгляды и наш жизненный уклад, как в своей стране, так и за рубежом”.

“В 2018 году ХДС должен смотреть не назад, а вперед, с новыми людьми... но с прежними ценностями”, - сказала Меркель.

Голосование, по итогам которого участники съезда выберут нового лидера партии, пройдет позднее в пятницу.

Опрос, проведенный Infratest для телеканала ARD в четверг, показал, что 47 процентов делегатов поддерживают кандидатуру Крамп-Карренбауэр, тогда как 37 процентов отдают предпочтение Мерцу. Еще 12 процентов поддерживают министра здравоохранения Йенса Шпана.

Высокопоставленный представитель ХДС, говоривший на условиях анонимности, сказал, что многие делегаты не определились с решением и будут смотреть на то, как покажут себя кандидаты в ходе выступлений пятницу.