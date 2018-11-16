Последнее обновление: 16.11.2018 16:24

Зеехофер уйдет в отставку с поста главы ХСС 19 января 2019 года

Председатель входящего в правительственную коалицию в Германии баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер в пятницу, 16 ноября, официально объявил, что оставит этот свой пост 19 января 2019 года.

В этот же день внеочередной партийный съезд изберет нового председателя. "2019 год должен стать годом обновления для ХСС", - цитирует заявление Зеехофера агентство dpa.

Вопрос о том, насколько долго он намерен сохранять за собой пост главы МВД, политик в этом заявлении комментировать не стал.

Наиболее вероятно, что преемником Зеехофера во главе ХСС станет премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder).

О намерении уйти в отставку с поста председателя ХСС Зеехофер объявил в конце октября. Он заявил, что не согласен принимать на себя полную ответственность за крупную неудачу своей партии на земельных выборах в Баварии и "скорее готов уступить свой пост".

На выборах в ландтаг Баварии, состоявшихся 14 октября, ХСС показал самый худший результат с 1950 года, набрав лишь 37,6 процентов голосов и лишившись абсолютного большинства. Данные соцопросов свидетельствуют, что сторонники ХСС и многие члены партии возлагают на Зеехофера личную ответственность за обвальное снижение рейтинга.

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