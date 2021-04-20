Правление партии Меркель определилось с кандидатом в канцлеры Германии

Правление немецкой консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС) поддержало Армина Лашета как кандидата в канцлеры на парламентских выборах этого года.

Дебаты партийного совета продолжались в течение шести часов и затянулись до поздней ночи понедельника. В результате за Лашета, который возглавляет партию, проголосовало большинство (77,5%) совета партии - 31 член. Его соперник Маркус Зедер получил всего 9 голосов, сообщает Deutsche Welle.

Голосование не является официальным решением о выдвижении кандидата от консервативного блока, к которому принадлежит ХДС и баварский Христианско-социальный союз (ХСС) Зедера. Однако Зедер ранее заявлял, что будет уважать решение партийного совета ХДС.

"Речь идет о лучших ответах на насущные вопросы будущего. И я готов баллотироваться от нашего имени", - сказал Лашет после голосования совета.

Лашет и Зедер, премьер-министры двух наиболее густонаселенных немецких земель, Северный Рейн-Вестфалия и Бавария, боролись за то, чтобы стать кандидатом в канцлеры от двух сестринских партий.

Лашет созвал видеоконференцию в понедельник вечером, чтобы быстро решить вопрос о кандидатуре. Он также пригласил Зедера, но его соперник заявил во время пресс-конференции в понедельник, что он не хочет "вмешиваться" в процесс принятия решений ХДС, и пообещал, что не будет "злиться", если партия выберет Лашета.

Ранее ожидалось, что решение о кандидатуре на пост канцлера ФРГ консерваторы примут в январе после того, как Армин Лашет был избран председателем ХДС. Однако потенциальным кандидатом в канцлеры все чаще называли и баварского премьера, популярность которого значительно возросла в масштабах всей страны во время пандемии COVID-19.

Беспорядки в консервативном лагере разительно отличается от ситуации в партии "Зеленых", которая в понедельник, без внутренних споров, выдвинула Анналену Бербок первым кандидатом на пост канцлера за 40 лет.

Опрос Forsa, проведенный на прошлой неделе, показал, что консервативный альянс имеет поддержку на уровне 27%, в то время как "Зеленые" - на уровне 23%.

Выборы в Бундестаг пройдут в Германии в конце сентября.