Последнее обновление: 14.06.2018 18:00

Mercedes-Benz отзывает в России более 9 тыс. авто из-за проблем с подушками безопасности

Категории: Россия Авто

О "Мерседес Бенц Рус" (100-процентное дочернее предприятие немецкого концерна Daimler AG) отзывает в России 9,281 тыс. автомобилей Mercedes-Benz A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC- классов.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2016 г. по 2018 г., с VIN-кодами согласно списку на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда, говорится в сообщении ведомства.

Уполномоченные представители АО "Мерседес-Бенц РУС" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. На отзываемых автомобилях будет проверена, и, при необходимости, доработана рулевая колонка.

При этом владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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