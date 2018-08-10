Британцы хотят второго референдума, если соглашение по Brexit провалится

Большинство британцев хотят второй раз проголосовать на референдуме о членстве Соединенного королевства в ЕС, если соглашение Brexit с Брюсселем не будет заключено.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, в котором приняли участие более 10 тысяч человек, пишет Politico.

50% опрошенных сказали, что в случае провала соглашения они выступают за новый референдума. За то, чтобы поручить депутатам решение относительно будущего страны, высказались только 25%.

Даже без срыва переговоров поддержка второго голосования велика: 45% поддерживают идею общественного голосования по итогам переговоров, 34% против и 22% не уверены.

Опрос, проведенный по заказу группы компаний "Открытая Британия", показал, что общая поддержка членства в ЕС сейчас составляет 53%, против - 47% (за исключением тех, кто сказал, что они не знают).