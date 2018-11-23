Нефть достигла годового минимума, несмотря на перспективу сокращения добычи ОПЕК

Цены на нефть достигли минимума более чем за год в пятницу и могут показать рекордное с конца 2014 года месячное снижение, несмотря на то, что производители думают над сокращением добычи, чтобы сдержать увеличение профицита сырья.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 16.53 опустились на 4,90 процента до $59,53 за баррель после достижения отметки в $59,34 - минимума с октября 2017 года.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI снизились на 6,88 процента до $50,87 за баррель, ранее опустившись до $50,63 - также минимума с октября 2017 года.

Уровень предложения нефти растет быстрее спроса, в основном за счет наращивания добычи в США, поэтому страны ОПЕК, как ожидается, договорятся о сокращении добычи на предстоящей встрече 6 декабря в попытке сдержать увеличение избытка сырья.