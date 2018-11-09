Цены на нефть Brent упали ниже $70 за баррель

Цены на нефть упали до минимумов нескольких месяцев днем в пятницу на фоне роста предложения и из-за опасений инвесторов по поводу замедления экономического роста и торговых войн.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 14.18 опустились на 1,29 процента до $69,69.

Фьючерсы на североамериканскую смесь WTI снизились на 0,94 процента до $59,72.

Цены на нефть выросли в октябре из-за опасений о том, что санкции США против Ирана, которые вступили в силу на прошлой неделе, могут привести к сокращению предложения и запасов и даже к дефициту в отдельных регионах.

Но крупнейшие нефтепроизводители, Саудовская Аравия, Россия и сланцевые компании США, постепенно наращивали добычу, с лихвой восполнив спад поставок из Ирана.

Уровень производства в США, России и Саудовской Аравии держится вблизи рекордных максимумов. Эти три крупнейших игрока добывают более чем 33 миллиона баррелей в сутки - треть мировой добычи.