Цены на нефть в плюсе при поддержке обострившейся ситуации на Ближнем Востоке

Цены на нефть умеренно растут на вечерних торгах во вторник: поддержкой рынку остается обострение напряженности на Ближнем Востоке.

К 17.10 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,57 процента до $58,15 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $51,93 за баррель, на 0,12 процента выше предыдущего закрытия.

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби подтвердил во вторник, что вся нефтяная инфраструктура в Киркуке находится под контролем правительства и предостерег курдов от блокировки экспортного трубопровода.

Глава профильного ведомства также добавил, что Багдад планирует довести добычу нефти на действующих месторождениях в провинции более чем до 1 миллиона баррелей в сутки и для этих целей хочет заключить договор подряда с иностранной компанией.

Инвесторы также следят за развитием ситуации вокруг Ирана и США.

Президент США Дональд Трамп в пятницу отказался сертифицировать выполнение Ираном ядерного соглашения, тем самым оставив право окончательного выбора за Конгрессом, у которого теперь есть 60 дней на то, чтобы решить, восстанавливать ли ограничительные меры против Тегерана.

Введение санкций против Ирана грозит ограничением предложения нефти из республики.

“В случае введения новых санкций мы думаем, что под угрозой тут же окажутся несколько сотен тысяч баррелей иранской нефти, предназначенной для экспорта”, – сообщил Goldman.

“Сложившаяся ситуация (вокруг Ирака и Ирана) напоминает нам о том, что нефть и геополитика тесно связаны друг с другом, и так будет и дальше... поэтому безопасность нефтяных (поставок) играет важную роль для всех стран”, – сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

Ранее МЭА сохранило прогноз роста глобального спроса на нефть на уровне 1,6 миллиона баррелей в сутки в 2017 году.

Bank of America Merrill Lynch, в свою очередь, повысил прогноз средней цены Brent и WTI до $54 за баррель и $49 за баррель в текущем квартале соответственно. Предыдущий прогноз – $50 за баррель и $47 за баррель.

По расчетам банка, в первой половине 2018 года котировки Brent в среднем будут торговаться у отметки $52,50 за баррель.