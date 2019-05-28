Нефть торгуется разнонаправленно на фоне страхов о торговле

Цены на нефть показывали разнонаправленную динамику во вторник на фоне опасений по поводу уровня мирового предложения и беспокойства о том, что торговый конфликт между США и Китаем нанесет ущерб спросу.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,03% до $70,09 за баррель к 16:45, при этом цены несколько раз опускались ниже $70 и вновь восстанавливались в ходе волатильных торгов.

Фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 0,75% до $59,07 за баррель.

Инвесторы, однако, опасаются, что торговая война между США и Китаем может ударить по мировой экономике и негативно сказаться на потреблении топлива.

Фьючерсы на Brent на прошлой неделе зафиксировали снижение на 4,5%, а фьючерсы на WTI опустились на 6,4% - максимально с декабря.

“Динамика цен на нефть невнятная, потому что рынок нефти в настоящее время зажат между рисками предложения и опасениями по поводу спроса”, - сообщили аналитики Commerzbank.

“Весь массив плохих экономических данных из основных экономических регионов, США, Китая и Европы, а также трудная ситуация на торговых переговорах - плохие новости для прогноза спроса”.

С другой стороны, сокращение добычи во главе с ОПЕК продолжает оказывать поддержку ценам. ОПЕК и партнеры, включая Россию, должны встретиться 25 и 26 июня для обсуждения дальнейшей политики в отношении добычи.