Цены на нефть перешли к росту из-за страхов об ударе США по Ирану

Цены на нефть перешли к росту в пятницу, а Brent приблизилась к $65 за баррель на фоне страхов о возможном ударе США по Ирану, чреватом сбоями поставок сырья с Ближнего Востока, на который приходится более 20% мировой добычи нефти.

Фьючерсы на Brent выросли на 0,45% до $64,74 за баррель к 12:14. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI прибавили 0,25% до $57,21 за баррель.

“Цены на нефть уверенно растут из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке после того, как Иран сбил американский беспилотник в международном, согласно США, воздушном пространстве”, - сказал Джейсон Гэммел из инвестиционной компании Jefferies.

Иран сообщил, что сбил беспилотник над своей территорией.

Иранские чиновники сообщили в пятницу, что Тегеран ночью получил сообщение от президента США Дональда Трампа через Оман, предупреждающее о скором ударе США по Ирану.

Чиновники ответили США, что любая атака на Иран будет иметь региональные и международные последствия, а верховный лидер аятолла Али Хаменеи против переговоров.

Газета The New York Times сообщила, что Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану в пятницу в ответ на уничтожение разведывательного беспилотника, но потом отказался от атаки.

Перспективы роста спроса на нефть также улучшились на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США может снизить процентные ставки на следующем заседании.

Еще одним макроэкономическим фактором, поддерживающим цены, является план Пекина и Вашингтона возобновить переговоры для урегулирования торговой войны, которая негативно сказалась на перспективах экономического роста.