Нефть умеренно дешевеет на волатильных торгах понедельника

Цены на нефть снижаются на вечерних торгах понедельника, но продолжают торговаться вблизи многомесячных максимумов за счет сокращения числа буровых и роста спроса со стороны НПЗ в США.

К 17.41 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,63 процента до $55,27 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,71 за баррель, на 0,36 процента ниже предыдущего закрытия.

“Прогнозы спроса от ОПЕК и МЭА... по-прежнему поддерживают ”бычьи“ настроения на рынке. Кроме того, НПЗ восстанавливаются после ураганов гораздо быстрее”, – сказали аналитики ANZ.

Переизбыток сырья на мировом рынке нефти начинает сокращаться за счет превосходящего прогнозы роста спроса в Европе и США, а также благодаря сокращению добычи ОПЕК и не входящими в картель странами, сообщило Международное энергетическое агентство.

Ведомство повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2017 году до 1,6 миллиона баррелей в сутки с 1,5 миллиона баррелей в сутки.

В ходе утренних торгов поддержку котировкам оказала статистика нефтесервисной компании Baker Hughes.

По ее данным, число буровых установок в США за неделю сократилось на семь штук до 749 .

Чистый нетто-лонг по контрактам на североморский нефтяной маркер Brent к 12 сентября вырос до максимально высокого значения с марта, показали данные ICE.

В то же время чистая спекулятивная позиция на укрепление американского бенчмарка WTI за указанный период сократилась на 5.435 контрактов до 180.985.