Последнее обновление: 16.11.2018 19:05

Цены на нефть могут завершить неделю в минусе, несмотря на перспективу сокращения добычи

Цены на нефть выросли в пятницу на фоне ожиданий, что ОПЕК и ее союзники в декабре договорятся о сокращении добычи, однако снизились по итогам недели из-за опасений об избытке предложения.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 17.24 выросли на 1,92 процента до $67,90.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI поднялись на 1,72 процента до $57,43.

Министры стран-участниц ОПЕК встретятся 6 декабря в Вене, чтобы принять решения о производственной политике на следующие полгода. Также им предстоит решить, как бороться с ростом профицита сырья на мировых рынках.

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