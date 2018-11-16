Цены на нефть могут завершить неделю в минусе, несмотря на перспективу сокращения добычи

Цены на нефть выросли в пятницу на фоне ожиданий, что ОПЕК и ее союзники в декабре договорятся о сокращении добычи, однако снизились по итогам недели из-за опасений об избытке предложения.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 17.24 выросли на 1,92 процента до $67,90.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI поднялись на 1,72 процента до $57,43.

Министры стран-участниц ОПЕК встретятся 6 декабря в Вене, чтобы принять решения о производственной политике на следующие полгода. Также им предстоит решить, как бороться с ростом профицита сырья на мировых рынках.