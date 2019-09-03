Последнее обновление: 03.09.2019 15:03

Brexit-страсти обвалили британский фунт до трехлетнего минимума

Курс британского фунта стерлингов относительно доллара упал до трехлетнего минимума на фоне противостояния между парламентом и премьером относительно выхода страны из ЕС. Об этом сообщает BBC.

"Фунт стерлингов упал относительно доллара до трехлетнего минимума в то время как депутаты, которые не согласны с премьер-министром Борисом Джонсоном, готовятся к попытке отсрочить Brexit", - говорится в сообщении.

В частности, фунт упал до отметки 1,20 доллара, что является самым низким показателем с октября 2016 года.

Ранее стало известно, что депутаты британского парламента сегодня проведут голосование за план, направленный на то, чтобы заблокировать возможность выхода страны из ЕС без соглашения.

В ответ в правительстве угрожают досрочными выборами 14 октября.

Как известно, Великобритания должна выйти из Евросоюза 31 октября.

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