Последнее обновление: 02.08.2019 08:48

Жесткий Brexit может опустить фунт до рекордно низкого уровня

Банк Англии предупредил, что выход Великобритании из ЕС без соглашения ухудшит положение страны, вызвав падение экономического производства, рост инфляции, а курс фунта может опуститься на рекордно низкий уровень, сообщает Sky News.

Банк сократил свой прогноз экономического роста на этот и следующий год с 1,5% и 1,6% соответственно до 1,3% - это самый низкий годовой показатель с 2012 года. Он также предупредил, что даже в случае согласованного Brexit вероятность рецессии в текущем году оценивается как 3 к 1.

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