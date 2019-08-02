Жесткий Brexit может опустить фунт до рекордно низкого уровня

Банк Англии предупредил, что выход Великобритании из ЕС без соглашения ухудшит положение страны, вызвав падение экономического производства, рост инфляции, а курс фунта может опуститься на рекордно низкий уровень, сообщает Sky News.

Банк сократил свой прогноз экономического роста на этот и следующий год с 1,5% и 1,6% соответственно до 1,3% - это самый низкий годовой показатель с 2012 года. Он также предупредил, что даже в случае согласованного Brexit вероятность рецессии в текущем году оценивается как 3 к 1.