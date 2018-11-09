В Италии ввели чрезвычайное положение в пострадавших от непогоды регионах

Из-за непогоды в Италии ввели чрезвычайное положение в наиболее пострадавших регионах страны. Об этом говорится в распоряжении итальянского правительства.

«Совет министров Италии ввел чрезвычайное положение в регионах страны, пострадавших от сильных дождей и наводнений», - говорится в сообщении правительства.

Режим чрезвычайного положения ввели в Калабрии, Эмилии-Романьи, Фриули-Венеции-Джулии, Лацио, Лигурии, Ломбардии, Сардинии Сицилии, Тоскани, Венето и Трентино - Альто-Адидже.

Как отмечают итальянские СМИ, непогода не оставляет город Портофино. "Из-за вчерашних дождей сегодня вырвалась на поверхность подземная река Фондако в результате проседания тротуара в несколько квадратных метров», - говорится в сообщении.

Наводнения уничтожили в нескольких местах дороги, соединяющие Портофино с другими городами. Сейчас в город можно добраться только с моря.

Как сообщалось, координационный центр Еврокомиссии по реагированию на чрезвычайные ситуации круглосуточно находится в контакте с властными структурами Италии для борьбы с последствиями разрушительного наводнения, произошедшего в различных регионах страны.