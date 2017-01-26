Последнее обновление: 26.01.2017 17:51

В заваленном лавиной отеле в Италии обнаружены тела всех погибших

Спасатели обнаружили тела всех, кто до сих пор считался пропавшими без вести при сходе лавины на горный отель Rigopiano в Италии. Как сообщили спасательные службы в ночь на четверг, 26 января, общее число погибших, таким образом, составило 29 человек.

Ранее из отеля были спасены девять человек, в том числе четверо детей. Еще двоим удалось выжить, так как в момент схода лавины они были вне отеля.

Трагедия произошла 18 января через несколько часов после землетрясения. Постояльцы отеля находились на первом этаже и ждали эвакуации. Она затягивалась, поскольку дороги, ведущие к расположенному в горах отелю, были засыпаны снегом.

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