В заваленном лавиной отеле в Италии обнаружены тела всех погибших

Спасатели обнаружили тела всех, кто до сих пор считался пропавшими без вести при сходе лавины на горный отель Rigopiano в Италии. Как сообщили спасательные службы в ночь на четверг, 26 января, общее число погибших, таким образом, составило 29 человек.

Ранее из отеля были спасены девять человек, в том числе четверо детей. Еще двоим удалось выжить, так как в момент схода лавины они были вне отеля.

Трагедия произошла 18 января через несколько часов после землетрясения. Постояльцы отеля находились на первом этаже и ждали эвакуации. Она затягивалась, поскольку дороги, ведущие к расположенному в горах отелю, были засыпаны снегом.