Последнее обновление: 20.01.2017 18:07

Число выживших в накрытом лавиной отеле в Италии достигло восьми

Итальянские спасатели обнаружили еще двух человек живыми в итальянском отеле Rigopiano, который ранее накрыла лавина. Об этом сообщает издание La Repubblica. Таким образом, число спасенных из-под снежных завалов достигло восьми человек.

Как сообщил один из спасателей, спасти из-под снега удалось мать и дочь, которые провели под завалами более 40 часов. Они укрылись на кухне отеля. После этого спасателям удалось добраться до обнаруженной ранее группы из шести человек. Среди выживших есть два ребенка, трое женщин и трое мужчин.

Как отмечают спасатели, найти выживших помогло то, что они смогли, находясь под завалами, разжечь огонь. Состояние здоровья спасенных не вызывает опасений у спасателей. Один ребенок доставлен в больницу. Для помощи выжившим в горы были направлены два вертолета.

Лавина, которую вызвали подземные толчки магнитудой от 5,3 до 5,5, накрыла отель Rigopiano в городе Фариндола 18 января. В результате схода снега порядка 30 человек пропали без вести.

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