Еще четыре человека спасены из заваленного снегом отеля в Италии

В здании гостиницы Rigopiano, засыпанной снегом после схода лавины в итальянской Фариндоле в провинции Абруццо, удалось обнаружить еще четырех выживших. Как сообщила спасательная служба утром в субботу, 21 января, из-под завалов извлечены двое мужчин и две женщины.

Накануне сообщалось, что спасены 4 ребенка. По официальным данным, общее число выживших после схода лавины увеличилось до одиннадцати. Обнаружены также тела четырех погибших, продолжаются розыски около 20 человек.

По сведениям итальянских властей, в четырехэтажном отеле в момент схода лавины находились 20 туристов и семь или восемь сотрудников.

В момент трагедии, случившейся 18 января через несколько часов после землетрясения, постояльцы отеля находились на первом этаже и ждали эвакуации. Она затягивалась, поскольку дороги, ведущие к расположенному в горах отелю, были засыпаны снегом. Два человека, проживавших в гостинице, были спасены, поскольку во время схода лавины находились вне здания.

По данным СМИ, лавина сдвинула здание отеля на 10 метров. Первые спасатели добрались до места трагедии на лыжах. В спасательной операции, среди прочих, участвуют около 35 пожарных с собаками-ищейками.