В заваленном лавиной отеле в Италии нашли шестерых выживших

Шестеро выживших обнаружены в отеле в центральной Италии, который накрыла снежная лавина, передает издание Repubblica.

Для эвакуации людей на место происшествия отправили спасательные вертолеты.

По данным телеканала Rainews24, выжившие до сих пор заблокированы в здании, готовится операция по их подъему на поверхность. Итальянские СМИ назвали это событие "чудом".

В среду в центральной Италии произошли мощные подземные толчки, после этого в горах в регионе Абруццо сошла снежная лавина. Она погребла под собой гостиницу, где в тот момент находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются, спасатели уже извлекли из-под завалов тела четырех погибших. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Италии Паоло Джентилони в связи с гибелью людей.