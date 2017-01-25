Число жертв схода лавины на гостиницу в Италии увеличилось до 21 человека

Количество погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в итальянской области Абруццо увеличилось до 21 человека, еще восемь числятся пропавшими без вести, сообщает Associated Press со ссылкой на спасателей.

Ранее было известно о 17 жертвах происшествия.

На месте схода лавины, как отмечает издание, до сих пор работают спасательные бригады. Поисковая операция продолжается.

Лавина сошла на отель Rigopiano в городе Фариндола 18 января. Происшествие было вызвано подземными толчками магнитудой от 5,3 до 5,5, которые произошли в регионе ранее.

Эксперты национальной службы прогнозов схода лавин «Метеомонт» позже сообщили, что общая масса снега, которая ​обрушилась на гостиницу, составляла 120 тыс. т, передавало агентство ANSA.