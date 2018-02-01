Последнее обновление: 01.02.2018 16:32

После Brexit европейцы в Британии могут потерять некоторые права - премьер

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила, что граждане Европейского Союза, которые прибудут в страну после Brexit в следующем году, могут потерять часть прав.

Такое заявление противоречит позиции Евросоюза, который настаивает на обеспечении гражданам других стран полного права на проживание в Великобритании в течение переходного периода с марта 2019 года.

По словам Мэй, граждане ЕС, которые приедут в Британию в следующем году, будут рассматриваться по-разному.

"Я уверена, что существует разница между теми людьми, которые приехали к нам жить, и теми, кто приедет, когда они уже будут знать, что Британия не является членом ЕС ", - отметила она.

Как известно, борьба с иммиграцией была ключевой причиной, по которой британцы проголосовали за выход из ЕС в 2016 году после большого притока граждан ЕС, особенно из более бедных стран Восточной Европы.

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