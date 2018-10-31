Премьер РБ обещает запустить ипотеку к 2020 году

Ипотека в Беларуси «наконец» заработает к 2020 году. Такое обязательство взвалил сегодня на себя премьер Беларуси Сергей Румас, представляя в парламенте программу действий правительства до 2020 года.

"К 2020 году, наконец, должны заработать жилищные строительные сбережения и ипотечное кредитование", - сказал Румас.

Он отметил, что почти готовая стратегия развития строительной отрасли до 2025 года делает ставку на жилищное строительство.

«Драйвером развития выступит жилищное строительство», - заявил премьер. Во второй половине 00-х годов жилищное строительство с подачи тогда главы Нацбанка РБ Петра Прокоповича играло роль локомотива экономики страны.

По словам Румаса, ежегодный ввод жилья с господдержкой составит не менее 900 тыс. кв.м с акцентом на поддержку индивидуального и малоэтажного домостроения.

"Принятие указанных мер позволит увеличить показатель средней обеспеченности жильем до 27,3 кв. м на одного жителя страны", - рапортовал премьер.