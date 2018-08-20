Последнее обновление: 20.08.2018 18:31

В Беларуси за 7 месяцев 2018 года введено 1,8 млн. кв.м жилья

За 7 месяцев 2018 года в Беларуси построено 21,1 тыс. новых квартир, введено в эксплуатацию 1838,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, сообщает БелСтат.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 677,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 36,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 456,8 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах в городах – 430,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 517,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,1% от общего ввода по стране.

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