Лукашенко отправил в СИЗО руководство одного из районов Минска

Лукашенко в минувший четверг распорядился поместить в следственный изолятор руководство Центрального района Минска за коррупцию в строительстве жилья.

"Я не мог понять, как здесь может быть коррупция, если горисполком будет фактически строить и продавать это жилье. Подведомственное горисполкому предприятие взяло на себя обязательство с рентабельностью в 5% построить жилье, отдать его горисполкому по такой цене, как обещали,…а вы там распоряжайтесь: хотите - продадите по рыночной стоимости, хотите - малообеспеченных, многодетных туда поселите", - рассказал Лукашенко на семинаре-совещании по вопросам повышения эффективности строительного комплекса.

По его словам, было дано разрешение на строительство по такой схеме. Но недавно ему доложили, что более 60 таких квартир, построенных по цене за метр квадратный, эквивалентной $650, купили какие-то дельцы для последующей перепродажи по более высокой рыночной цене.

"54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района? Вчера мною было принято решение - всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу", - сообщил Лукашенко.