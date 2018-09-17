Правительство РБ утвердило порядок продажи госжилья в сельской местности

Правительство РБ своим постановлением от 13 сентября 2018 года № 633 утвердило Положение о порядке продажи жилых помещений, расположенных в сельской местности и находящихся в собственности Республики Беларусь.

Согласно документу, жилые помещения могут быть проданы при условии: их невостребованности в течение шести месяцев подряд и более в качестве жилых помещений коммерческого использования, жилых помещений социального пользования, специальных жилых помещений; письменного отказа местных исполнительных и распорядительных органов от приобретения таких жилых помещений в коммунальную собственность.

Действие Положения не распространяется на продажу жилых помещений, расположенных (располагавшихся на дату начала строительства (реконструкции), дату приобретения) в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, построенных (реконструированных), приобретенных, в том числе с государственной поддержкой, сельскохозяйственными организациями.

Положением также определены госорганы и организации, принимающие решения о продаже незаселенных жилых помещений в сельской местности; порядок и сроки извещения лиц, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о наличии невостребованного жилищного фонда и стоимости отчуждаемых объектов; порядок продажи жилых помещений лицам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сроки заключения договоров купли-продажи с покупателями, порядок и сроки оплаты стоимости жилых помещений и перечисления средств в республиканский бюджет.

Принятым документом также внесены изменения и дополнения в постановление Совета Министров от 17 ноября 2010 г. № 1695 ”О мерах по реализации указа президента РБ от 26 июля 2010 г. № 388“.

В частности, скорректировано утвержденное данным постановлением Положение о порядке продажи жилых помещений государственного жилищного фонда на аукционе путем включения норм, касающихся продажи на аукционе невостребованных жилых помещений государственного жилищного фонда в сельской местности. Такие жилые помещения могут реализовываться посредством аукционов при отсутствии в государственном органе (организации) лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, либо отказе таких лиц от приобретения жилых помещений.

Кроме того, Положение дополнено главой, определяющей порядок продажи жилых помещений на аукционе с применением понижающего шага аукциона и порядок проведения таких аукционов. Определены получатели денежных средств от продажи жилых помещений, в том числе на аукционе, а также сроки их перечисления.

Наряду с этим изменен порядок подготовки проектов решений о распоряжении жилыми помещениями республиканского жилищного фонда. Согласование сделок по передаче жилых помещений без перехода права собственности, отчуждению объектов на возмездной и безвозмездной основе в коммунальную собственность будет осуществляться комитетами государственного имущества областных (Минского городского) исполнительных комитетов. Ранее эти функции осуществлялись Государственным комитетом по имуществу.

Также постановлением предусмотрено установление компетенции Минжилкомхоза на установление форм соглашения о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также договора поручения на организацию и проведение аукциона.