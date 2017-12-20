Нацбанк прогнозирует снижение процентных ставок по кредитам на жилье

Переход на расчеты в национальной валюте в сфере недвижимости — это процесс не одного дня. Главное, у людей должно укрепиться доверие к рублю. Об этом шла речь на встрече, которая прошла 19 декабря в Нацбанке с участием представителей регулятора и Белорусской ассоциации «Недвижимость».

Как было отмечено, экономические процессы в стране, снижение инфляции и достаточно стабильный в течение последних двух лет курс доллара по отношению к белорусскому рублю подтверждают, что национальная валюта укрепляется, поэтому может и должна быть в Беларуси единым платежным средством.

Регулятор отстаивает свою позицию и говорит о том, что этот вопрос будет решен: чуть раньше или чуть позже. Если получится в ближайшие полгода внести изменения в Банковский кодекс и Гражданский кодекс, то переход на национальную валюту может быть более быстрым.

По крайней мере, Нацбанк уже выступил инициатором внесения изменений в статью 298 Гражданского кодекса (ГК), где предложил не привязывать цены к курсу доллара США, как это происходит сейчас. В статье закреплена новая норма, согласно которой единым платежным средством в РБ является белорусский рубль, поэтому все расчеты производятся только в национальной валюте.

В Нацбанке заверяют, что объемы кредитования в 2018 году по отношению к текущему году не снизятся, а даже вырастут. Однако бума кредитования ожидать не стоит.

В 2017 году прогнозировалось, что инфляция в стране составит не более 9%, к 2020 году она снизится примерно до 5%.

Что касается ставки рефинансирования (СР), то за этот год она снизилась с 18% до 11%. В Нацбанке отмечают, что в 2018 году не стоит ожидать такого же динамичного снижения СР. По прогнозам к 2020 году она достигнет 7-8%, что приведет к удешевлению кредитов на недвижимость.