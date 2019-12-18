Очередники Минска могут строить жилье в спутниках столицы

Жители Минска, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут строить жилье с государственной поддержкой во всех городах-спутниках столицы, следует из указа №466 "О строительстве жилых домов в городах-спутниках Минска".

По сути, документ распространяет условия, оговоренные в указе №103 от 15 марта 2019 года о строительстве экспериментального дома в Смолевичах, на строительство жилья в других городах-спутниках Минска: Дзержинске, Заславле, Логойске, Фаниполе, Руденске.

«Суть эксперимента (в Смолевичах) заключалась в том, что гражданам независимо от даты их постановки на учет нуждающихся предоставлена государственная поддержка в виде субсидий, предусмотренных указом от 6 июля 2017 года №240. В процессе формирования списка дольщиков этого дома минчане проявили большой интерес к строительству жилья на названных условиях», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

«В частности, устанавливается, что строительство жилых домов осуществляется долевым способом с включением их в график финансирования жилых домов по Минской области, которые возводятся с государственной поддержкой. Формирование списка дольщиков из обратившихся граждан производится с учетом даты их постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Независимо от даты постановки на учет дольщикам предоставляется государственная поддержка при строительстве этого жилья. Граждане, построившие квартиры в городах-спутниках, снимаются с учета нуждающихся в Минске», - сказано в комментарии.