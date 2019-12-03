Лукашенко сделал день владельцам жилья от Dana Holdings

Владельцы жилья и офисных помещений от застройщика Маяк-Минска, Парка Челюскинцев и Минск-Мира, речь идет о компании Dana Holdings, должны в полной мере «заценить» сегодняшнее высказывание Лукашенко в отношении этой сербской компании.
На пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Лукашенко сравнил постройки от Dana Holdings с настоящим чудом.
«Я уже говорил о Каричах. Они приехали, когда у вас непростые были времена. И им было непросто. Приехали и попросили. Я говорю: для сербов — пожалуйста. Это одна из успешнейших, ну и, наверное, одна из богатейших фирм нашей планеты, которая создает чудо!» - заявил Лукашенко (51:40).
«Чудесные образцы строительной отрасли. И мы просто поручили им создать самую продвинутую зону, может быть и в Европе, самую современную — «Минск-Мир», где будет построен и финансовый центр, и офисное помещение. И туда уже пришли и с Ближнего Востока, и с Европы инвесторы и готовы с ними сотрудничать. Они строят центр Минска фактически», - подчеркнул белорусский правитель.
«И у нас, по-моему, 10-12 таких сербских компаний (по официальной статистике - 7), которые работают на территории Беларуси», - добавил Лукашенко.