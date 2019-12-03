Лукашенко сделал день владельцам жилья от Dana Holdings

Владельцы жилья и офисных помещений от застройщика Маяк-Минска, Парка Челюскинцев и Минск-Мира, речь идет о компании Dana Holdings, должны в полной мере «заценить» сегодняшнее высказывание Лукашенко в отношении этой сербской компании.

На пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Лукашенко сравнил постройки от Dana Holdings с настоящим чудом.

«Я уже говорил о Каричах. Они приехали, когда у вас непростые были времена. И им было непросто. Приехали и попросили. Я говорю: для сербов — пожалуйста. Это одна из успешнейших, ну и, наверное, одна из богатейших фирм нашей планеты, которая создает чудо!» - заявил Лукашенко (51:40).