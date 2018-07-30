Власти РБ в 2 раза сократят строительство жилья в Минске

Белорусские власти намерены минимум в 2 раза сократить объемы строительства жилья в Минске и областных центрах, надеясь таким образом спровоцировать строительный бум в городах-спутниках.

«Нужно сократить как минимум вдвое жилищное строительство многоэтажных домов в Минске и областных центрах», - заявил в воскресенье в эфире ТВ вице-премьер РБ Анатолий Калинин.

«Мы должны увеличить объемы строительства в городах-спутниках как минимум в 4-5 раз», добавил он, пообещав задуматься о новых формах и условиях кредитования граждан и решить вопросы с инфраструктурой.

В частности, Минстройархитектуры готово построить экспериментальный жилой дом в Смолевичах, куда будут отправлять минчан, состоящих на учете нуждающихся в Минске.