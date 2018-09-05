Власти РБ упростили процедуру покупки и сноса ветхого жилья

Белорусские власти упростили процедуру сокращению количества бесхозных и аварийных построек в населенных пунктах, следует из указа №357 от 4 сентября 2018 года.

Документом предусматривается распространение существующего в сельской местности механизма работы с пустующими и ветхими домами на территорию всех населенных пунктов. При этом действующий указ от 23 февраля 2012 г. №100 "О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности" признается утратившим силу.

Обязанности по ведению реестров пустующих и ветхих домов, а также по размещению сведений из этих реестров на своих официальных сайтах в интернете возлагаются на районные, городские исполкомы, местные администрации районов в Минске.

Исполкомам предоставляется право отчуждать пустующие и ветхие дома как на аукционах (в том числе с использованием механизма понижения начальной цены на 20%, 50% и 80%), так и путем их прямой продажи при наличии одного предложения о покупке, что позволит ускорить процедуру отчуждения этих домов.

Отчуждение пустующих и ветхих домов в областных центрах и иных населенных пунктах, определенных облисполкомами, будет осуществляться исключительно по результатам аукционов. Кроме того, аукционы будут проводиться при поступлении заявок от нескольких претендентов на приобретение дома.

Предусматривается возможность предоставления исполкомом земельного участка, на котором расположен пустующий либо ветхий дом, новому землепользователю при условии сноса такого дома за его счет, что будет способствовать сокращению расходов местных органов власти. Кроме того, подробно регламентируются механизмы работы с движимым имуществом, расположенным в пустующих и ветхих домах, а также порядок отчуждения и последующей государственной регистрации пустующих и ветхих домов, в отношении которых отсутствуют правоудостоверяющие документы.