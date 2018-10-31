В столице Румынии тысячи человек вышли на митинг против коррупции

Более двух тысяч человек вышли на митинг против коррупции в годовщину трагедии в ночном клубе Сolectiv, люди возмущены тем, что после пожара прошло три года, а виновные до сих пор не найдены.

Пожар, произошедший три года назад в ночь с 30 на 31 октября в ночном клубе Сolectiv, унес жизни 65 человек. По предварительным данным, его причиной стал фейерверк, запущенный во время исполнения рок-группой Goodbye to Gravity композиции "День, в который мы умрем". В момент трагедии в клубе находилось до 400 человек. В первые часы трагедии погибли 27 человек, еще 200 пострадавших были госпитализированы.

Более двух тысяч собрались во вторник вечером в центре Бухареста, чтобы пройти маршем до клуба, где произошел пожар. С собой участники митинга несли свечи, цветы и большой белый крест, на котором было написано название клуба, а также имена погибших и пострадавших. Люди говорят, что трагедия стала символом, поскольку именно после нее в Румынии возник лозунг "Коррупция — убивает".

"Это самая большая трагедия за последние 25 лет, видеть, что за три года почти ничего не изменилось — это даже больнее, чем первоначальная потеря. Если нет юстиции, то в стране будет беда, как у нас, юстиция — это самый коррумпированный орган", - заявил в комментарии каналу Digi 24 отец одного из погибших Еуджен Янку.

После пожара было заведено четыре уголовных дела — против владельцев клуба, сотрудников пожарной инспекции, чиновников мэрии и организаторов пиротехнического шоу. Материалы дел переданы в суд, адвокаты пострадавших ждут, когда будут назначены даты слушаний.

"Возмутительно, что спустя столько времени не были установлены виновные. Напомним, что после тех событий люди вышли на улицу и требовали справедливости,.. похоже, они ее не получили", - сказал участник митинга Космин Прелипчану.

Пострадавшие после пожара подали гражданские иски о возмещении компенсаций, ущерб оценивается в 212 миллионов евро.