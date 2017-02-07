Последнее обновление: 07.02.2017 17:37

В Румынии продолжились массовые демонстрации против коррупции

Сотни тысяч человек вышли на демонстрации в Румынии, несмотря на то, что правительство в воскресенье уже отменило скандальный указ об освобождении от уголовной ответственности коррупционеров. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает AFP.

По данным румынских СМИ, около полумиллиона человек вышли на улицы Бухареста и других городов страны с призывами об отставке правительства.

В понедельник глава правительства Сорин Гриндяну призвал демонстрантов соблюдать спокойствие и заверил, что в правительстве «поняли» их требования.

Манифестанты призвали продолжать акции протеста. Они опасаются, что правительство все же изменит указ и отправит его на рассмотрение парламента. Новые демонстрации запланированы на вечер понедельника.

Накануне правительство Румынии на фоне самых массовых акций протеста после падения коммунистического режима в 1989 году отказалось от намерения освободить от уголовной ответственности тех коррупционеров, которые нанесли ущерб бюджету на сумму менее 200 тысяч леев (около 44 тысяч евро).

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